Schianto devastante poco fa in località Sordella, lungo la Casilina Sud in territorio di Cervaro. A due passi dal semaforo si sono scontrate una Fiat Punto e un mezzo dei vigili del fuoco.

Terribile l'impatto e grave la signora alla guida dell'utilitaria. Per lei è stata allertata una eliambulanza arrivata in un campo nelle adiacenze dell'incrocio per un trasporto in codice rosso a Roma.

Sul posto gli agenti della polizia e i carabinieri ma anche il sindaco del comune, Ennio Marrocco, che si trovava in zona. Traffico rallentato, in questo momento.