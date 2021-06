Laboratorio di pittura, di cucina, giochi di squadra.

E ancora, piscina, attività libera e aiuto compiti (quest'ultimo attivo anche durante l'anno scolastico).

Sono solo alcune delle attività che si svolgeranno nel campo estivo "Il Salotto delle Fiabe", in via Giovanni Jacobucci 125 a Frosinone che riaprirà i battenti dal 14 giugno.

E il tutto nel più stretto rispetto delle normative di sicurezza disposte per l'emergenza Covid. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 dopo mesi trascorsi sui banchi i bambini e i ragazzi dai 3 ai 15 anni potranno finalmente godersi l'estate e stare all'aria aperta tutto il giorno.

Ed è proprio questo lo scopo del Salotto delle Fiabe: far crescere i bambini in un ambiente sano e genuino dove passare fantastici giorni in compagnia di educatori professionali che nel proprio lavoro ci mettono passione e professionalità.

Una scommessa quella di Siro e Marzia, responsabili della struttura, iniziata quasi per gioco 10 anni fa che si è trasformata invece in una realtà ben consolidata sul territorio ma soprattutto punto di riferimento per le famiglie. Per info e contatti: 3663167155 o 3296153470.