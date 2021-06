E' morta sul colpo, a soli 30 anni, dopo essere stata sbalzata dal TMax a bordo del quale viaggiava con un poliziotto. Il tragico incidente in via Marconi a Sanremo, nelle vicinanze di Capo Nero.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter a bordo del quale viaggiavano la vittima e l'agente di polizia, per cause al vaglio, si è scontrato contro una Volkswagen Polo. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla giovane donna. Il poliziotto che era con lei e che guidava il mezzo è in gravi condizioni. E' rimasto ferito anche l'automobilista.

Secondo quanto ricostruito i due veicoli si sono scontrati frontalmente e la moto è rimasta schiacciata tra la prima auto e un'altra vettura posteggiata. Dopo l'impatto, è divampato un incendio.

L'Aurelia è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.