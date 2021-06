Vietato l'ingresso nel centro storico verolano agli autoveicoli non autorizzati dalle 19 alle 5 dal lunedì al sabato. Inoltre il divieto di transito per i veicoli non autorizzati, durante le domeniche ed i festivi, sarà dalle ore 10 alle ore 5. È quanto disposto con l'ordinanza dirigenziale numero 20 del 2021 del comandante della polizia locale della città ernica, Massimo Belli. Ordinanza in vigore da oggi e fino al 30 settembre incluso.



Il commento

«I nuovi orari del provvedimento della ztl del centro di Veroli sono stati stabiliti per rendere possibile una maggiore fruibilità pedonale della bella parte storica del centro, congiuntamente al progressivo allargamento degli orari dei bar, pub e ristoranti decisa con i decreti del governo - spiega il comandante Belli - Si cercherà, quindi, di far passeggiare le persone in sicurezza per le vie del centro storico e di far riprendere concretamente le attività produttive ivi presenti, che sono ormai da anni frequentate anche da molti che provengono dalle province di Frosinone, Latina e Roma - aggiunge Belli- per godere delle bellezze naturali, storiche ed architettoniche di Veroli nonché della ospitalità e della qualità delle realtà ricettive verolane».

Dunque al via da oggi i nuovi orari con il divieto di accesso agli autoveicoli non autorizzati dalle 19 alle 5 dal lunedì al sabato e il divieto di transito per i veicoli non autorizzati, durante le domeniche ed i festivi, dalle ore 10 alle 5. Cambiano le regole della Ztl in centro