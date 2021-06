Una frana di notevoli dimensioni quella che ha interessato, in questo ultimo periodo la strada provinciale n°63 Simbruina" che da Capistrello porta a Filettino.

Una importane arteria che collega due regioni (Lazio e Abruzzo) e che sistematicamente viene interessata da frane, smottamenti e buche che spuntano, come funghi, dopo il periodo invernale. Un'arteria che se tenuta bene potrebbe permettere di raggiungere il nord Ciociaria in poco tempo ed aprire altri scenari turistici.

Gran parte della strada ricade in territorio abruzzese ma la sua importanza deve far si che ad interessarsi siano le due Regioni in modo determinante e fattivo con investimenti importanti sfruttando, per esempio, con progetto mirato, i prossimi fondi europei. Non si può più tollerare questa situazione di lassismo.