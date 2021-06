Una cartone per la pizza con un pezzo ancora all'interno. E ancora bottiglie di plastica e resti di sigarette. Il tutto gettato ai piedi di uno dei tavoli di legno presenti nel parchetto delle Case Valli di Aquino.

Forse i resti di una serata tra amici, sicuramente il segno di incivili.

Questo quello che è possibile trovare di mattina dalle mamme che portano i propri figli a giocare con i giochi presenti al parco. A documentare tali gesti proprio una mamma, Federica Di Sotto, che suoi social lancia un appello: «Cari ragazzi, abbiate rispetto per chi dovrà sedersi dopo di voi, ma soprattutto pensate che lo lasciate pulito per le vostre prossime serate».

A farle eco Edoardo: «Al parchetto delle Case Valli è normale amministrazione. Questa è la gioventù che stiamo educando per il nostro domani. Grazie a tutti i genitori». Un gesto che colpisce anche altri punti della città come il parco del Vallone. «Stessa cosa al Vallone dove - ribatte Loredana - nonostante ci siano i secchi è più comodo buttare l'immondizia a terra o meglio vicino perché dentro non ci riescono».

Scene del genere che accomunano diversi paesi del Cassinate come la vicina Piedimonte San Germano. Ad esempio al parco "Cinquecittà" dove la mattina non è raro trovare i resti di serate come bottiglie di birra o cartoni. Dura la presa di posizione del vicesindaco Leonardo Capuano che ringrazia gli operatori ecologici che ogni mattina puliscono tutto ma punta il dito contro l'inciviltà di grandi e piccoli: «Mentre un genitore si addentra nel mondo virtuale dei social per postare qualcosa, un figlio, fuori un figlio non sa neanche le regole basilari per convivere civilmente con il resto del mondo reale. Complimenti anche a chi guarda, inerme, e con omertà orgogliosa tace pur sapendo».