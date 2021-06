C'è tempo fino a venerdì per fare richiesta per la borsa di studio. La Regione Lazio ha approvato per l'anno scolastico 2020/2021 il fondo unico delle borse di studio ed ha stabilito le modalità di individuazione dei beneficiari ed i criteri per l'erogazione di tali benefici in favore di studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie; frequentano i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP (quarti anni esclusi); appartengono a nuclei familiari con un livello Isee non superiore ad 15.748,78 euro.

La modulistica può essere scaricata dal sito del comune oppure essere ritirata allo Sportello del cittadino o all'Ufficio Socio-Assistenziale e deve essere presentata entro venerdì, preferibilmente online agli indirizzi: protocollo.msgc@pec.ancitel.it; msgc.urp@virgilio.it – oppure a mano all'ufficio protocollo.