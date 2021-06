Giornata ecologica in paese. L'evento, in programma per la Giornata mondiale dell'Ambiente, è stato organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d'Italia e dai ragazzi di Gioventù Nazionale. «L'appuntamento per tutti i volenterosi - annuncia il coordinatore comunale di FdI Piero Bartolomucci - è per domenica prossima 6 giugno alle 9 in piazza Porta Roma.

Da lì, ci dedicheremo alla pulizia del centro storico, da sempre meta di turisti. Pensiamo tutti che impegnare il nostro tempo libero per l'ambiente sia la cosa migliore e soprattutto l'esempio da dare ai nostri giovani e ai nostri figli, visto che saranno loro a ereditare quello che noi lasceremo e l'ambiente in cui viviamo è la cosa più importante. Questa sarà la prima giornata ecologica e sicuramente ne verranno organizzate altre in diversi luoghi del nostro paese».

Bartolomucci prosegue: «Vogliamo che la cultura della difesa ambientale, sempre cara al nostro partito e cardine dei nostri ideali, venga trasmessa anche a chi politicamente non la pensa come noi, perchè l'ambiente e il luogoo in cui viviamo è di tutti. Lavorare insieme per fare qualcosa di buono è il nostro principale obiettivo - conclude il coordinatore di FdI - Pertanto ringraziamo fin da adesso tutti i giovani e meno giovani che vorranno partecipare alla nostra iniziativa.

Un doveroso ringraziamento per la disponibilità va anche all'Amministrazione comunale».

Dunque, un appuntamento da non perdere per dare il proprio contributo alla pulizia e al decoro di un paese accogliente e turistico, che deve essere pulito e curato.