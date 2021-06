Quarta domenica con i volontari "PlasticFree" in azione a Ceccano. Quello che era iniziato, agli occhi di qualcuno, come un bell'esperimento è diventato un appuntamento fisso, con partecipazioni costanti e una grandissima quantità di rifiuti rimossi dalle strade e dai campi.

L'amministrazione del sindaco Caligiore, con il nuovo corso inaugurato dall'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco, continua a spingere sulla coscienza ecologista della città con risultati, per adesso, molto convincenti. I volontari, questa volta, hanno operato in contrada Pescara. «Stiamo lentamente tornando a una normalità con le nostre vite - spiega il coordinatore locale di "PlasticFree" Marco Bovieri al termine della giornata di raccolta - Quindi, le presenze iniziano un po' a scendere.

Ma non per questo, non possiamo dirci soddisfatti. Sicuramente, per i prossimi eventi valuteremo le necessità dei partecipanti: ci sarà chi avrà la sessione estiva degli esami, le comunioni o le cresime. Riguardo alla raccolta, come al solito troviamo oggetti interi lasciati in mezzo alle macchie verdi della città: addirittura un gazebo intero con tanto di telone, scocche di automobili, scooter, oltre a tanta plastica. Insieme ai soliti rifiuti, abbiamo trovato anche una notevole quantità di eternit, subito segnalato al Comune. Sicuramente, ridurremo gli eventi nel periodo estivo, ma continueremo a lavorare per il nostro territorio».

Soddisfazione anche nelle parole dell'assessore all'Ambiente, Riccardo Del Brocco: «Un'altra giornata di raccolta rifiuti. Questa volta i volontari hanno ripulito la contrada Pescara. Continua così l'impegno dell'Amministrazione Caligiore nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti grazie al protocollo firmato con "PlasticFree". Cerchiamo di sviluppare ogni giorno la coscienza ambientalista dei cittadini, che continuano a rispondere molto bene. Apprezziamo davvero lo sforzo dei volontari dell'associazione, oltre a tutti coloro che scelgono di aderire a queste belle iniziative. Il calendario prosegue. C'è grande entusiasmo intorno a questo rinnovato percorso del mio assessorato e vogliamo continuare così per rendere Ceccano una città all'avanguardia a livello ambientale e culturale».