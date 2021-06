Il Liceo scientifico e linguistico ceccanese continua sulla strada tracciata riguardo l'insegnamento trasversale. Un nuovo incontro di stampo divulgativo si è svolto nell'istituto venerdì scorso, 28 maggio.

Hanno partecipato all'evento gli studenti delle classi prime e seconde. L'incontro faceva parte dei periodici seminari di formazione sui rischi del web e sul cyberbullismo.

Quest'anno il Liceo ha ospitato la dottoressa Monica Sansoni, criminologa, funzionaria del Consiglio regionale, responsabile dello Sportello istituzionale territoriale di ascolto per minori e famiglie del Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio.

La relatrice ha affrontato con i ragazzi temi particolarmente importanti e delicati, come l'utilizzo consapevole dei social network da parte della generazione 2.0 e la "linguistic fingerprint", la scienza che si occupa delle impronte digitali che lasciamo nel web. L'incontro, che si è svolto su una piattaforma on-line, è stato moderato dal professor Federico Palladini, referente di istituto per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, e dal professor Vittorio Vitali, il quale ha trattato alcuni aspetti legali dei comportamenti on-line.

Al termine della conferenza, gli studenti hanno compilato un questionario anonimo: un contributo all'attività di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane curato dalla piattaforma "Elisa", alla quale il Liceo ha aderito».

Una campagna importante quella contro il cyberbullismo per permettere alle classi più giovani di fruire in maniera sana dell'ambiente digitale, divenuto una componente importantissima della loro vita scolastica.