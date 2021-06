Appuntamento il 19 e il 20 giugno con l'evento "Borgo in fiore". A spiegare sulla pagina Facebook l'iniziativa è la Pro loco. «Borgo in fiore .. cos'è e cosa ci offrirà? È una manifestazione ideata e messa in pratica dalla Pro loco di Boville Ernica, volta a sensibilizzare gli abitanti del centro storico ad addobbare le proprie case (balconi, cortili, ecc) per dare un tocco di colore ad un paese che vuole lasciarsi alle spalle gli ultimi, difficili, mesi; proiettarsi verso un futuro un po' più roseo e spensierato.

Boville è pronta ad accogliere il visitatore offrendogli l'opportunità non solo di visitare la chiesa di San Pietro Ispano, dove sono custoditi il prestigioso Angelo di Giotto e il sarcofago paleocristiano, ma anche di mostrare altri numerosi tesori d'arte presenti nel borgo: la chiesa di San Giovanni Battista con un affresco del Domenichino, la collegiata di San Michele Arcangelo con opere del Cavalier d'Arpino e di Sebastiano Conca, oppure di percorrere le proprie strade "vestite" a festa e poter ammirare i maestosi palazzi nobiliari presenti.

Con l'occasione, la Cultura sarà protagonista; verranno infatti allestite mostre di pittura e fotografia nei cortili dei palazzi gentilizi. Quindi, siamo certi, che la vostra visita al borgo vi lascerà un ricordo bellissimo di Boville Ernica.