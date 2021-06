Urla, schiamazzi, botte. Tutto può essere riassunto con un unico concetto: violenza tra giovanissimi. L'ultimo grave episodio, si è consumato nella serata di domenica, intorno alle 22 circa lungo le scale di Salita Casa Tosti, nel cuore del centro storico di Gaeta medievale. Un gruppo di ventenni si è scontrato lungo quelle scalinate, sotto la luce fioca dei lampioni e nascosti agli occhi dei passanti. Ragazzi e ragazze che indistintamente hanno preso a spingersi e sferrare pugni e calci.

Il culmine è stato raggiunto poco prima che il gruppo si disperdesse per l'arrivo delle volanti delle forze dell'ordine. Un ragazzo ha afferrato una transenna accostata lì vicino e l'ha lanciata in testa ad un suo coetaneo che era di spalle, intento a scappare giù per le scale. Secondo coloro che hanno assistito alla scena, il ragazzo sarebbe stato gravemente ferito dietro la nuca, visto il sangue che gli scendeva copioso dalla testa. Poi le sirene, i lampeggianti e la fuga per le strade. Il tutto sarebbe nato a causa di un litigio tra una coppia di giovani. Stando a quanto ascoltato dai residenti di zona, durante la discussione il ragazzo avrebbe allontanato con uno spintone la ragazza che gli si faceva sempre più vicino.