Per i vaccini si corre. Oggi partono con Janssen le farmacie, domani toccherà ai maturandi e al nuovo open day, trasformato in open week per la festa della Repubblica. In Ciociaria a ieri sera alle 20 i vaccinati erano 232.792. Nel Lazio raggiunta quota 3.381.168 con una crescita giornaliera di 47.403 unità. Hanno completato il percorso vaccinale 1.075.279 persone.

Ieri, l'Unità di crisi regionale contro il Covid ha annunciato l'apertura delle prenotazioni per l'open week AstraZeneca, dal 2 al 6 giugno per gli over 18: «Sono aperte le prenotazioni con ticket virtuale sulla App Ufirst, che avrà luogo da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutta la regione. Chi si prenota dovrà presentarsi nel luogo e nell'orario prescelto munito di ticket virtuale e tessera sanitaria».

Tante le prenotazioni già effettuate e i collegamenti al punto che si è registrato un intasamento. Nel pomeriggio di ieri, con una nota su SaluteLazio, è stato evidenziato che «dopo un rallentamento del servizio in fase di apertura delle prenotazioni, causato dall'elevato flusso di utenti sulla piattaforma Ufirst, ci viene comunicato dalla App che gestisce i ticket virtuali che il disservizio è in via di risoluzione e che presto verrà garantita la stessa efficienza riscontrata nei precedenti open day».

Tuttavia, informa l'assessore Alessio D'Amato, «in sei ore sono oltre 30.000 i ticket virtuali già staccati, con diversi centri vaccinali sold out. Si profila un grande successo e stiamo valutando l'implementazione di dosi compatibilmente con le disponibilità». L'assessore evidenzia che «in una settimana sono stati recuperati 131.066 assistiti nella fascia d'età 60/69 anni, portando così la percentuale di almenouna dose di somministrazione di vaccino anti Covid oltre il 77%.

Nella giornata del 2 giugno un adulto su due avrà ricevuto almeno una somministrazione di vaccino».

Da oggi,intanto, partono le vaccinazioni nelle farmacie. Ieri mattina, «al centro vaccinale La Vela del Policlinico Tor Vergata, sono iniziati i corsi di formazione per abilitare i farmacisti a somministrare i vaccini anti Sars Cov-2 si legge su SaluteLazio I primi 12 farmacisti selezionati nel Lazio affiancheranno i nostri medici inoculatori per svolgere la formazione pratica che li porterà, nei prossimi giorni, ad essere operativi presso le farmacie della regione. L'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome e Federfarma e Assofarm prevede infatti che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini cresca, di pari passo, il numero delle sedi vaccinali per garantire la massima capillarità sul territorio». Intanto, c'è l'atteso ok dell'Agenzia italiana del farmaco, per la somministrazione dei vaccini Pfizer nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni.