Nessun passo indietro sul fronte della legalità. E così da parte del Prefetto Ignazio Portelli prosegue la sfida a società collegate ad organizzazioni criminali. Scattata infatti nei confronti di una società campana di autotrasporti che aveva un immobile nel paese ernico una interdittiva.

La società non ha nessun rapporto economico con la Provincia di Frosinone, nel senso che non gestisce nessun appalto, ma a seguito delle informazioni giunte dalla Campania è stata così inserita nella black list e in questa maniera non potrà partecipare a gare o iniziative economiche.