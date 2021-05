Sono 1.820 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mai così bassi dal 30 settembre. I nuovi casi di oggi sono in diminuzione rispetto ai 2.949 di ieri: cala, però, anche il numero dei tamponi effettuati (86.977 a fronte di 164.495) per cui il tasso di positività risale al 2,1% (ieri 1,79%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, secondo cui i morti delle ultime 24 ore sono 82 (ieri 44) per un totale di 126.128 dall'inizio della pandemia.

Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 109 in meno (totale 6.482), i pazienti in terapia intensiva 28 in meno (ad oggi 1.033, con 38 ingressi del giorno).

Sale così ad 4.217.821 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia.