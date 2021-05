Numeri confortanti sul fronte della pandemia in provincia di Frosinone. Continua il trend al ribasso delle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore - stando ai dati diffusi nel bollettino della Asl - sono stati registrati 11 nuovi positivi su un totale di 417 tamponi. I negativizzati sono 22. In provincia non si sono registrate vittime.

La campagna vaccinale continua a dare i risultati sperati. Entro il 2 giugno la metà della popolazione residente nella regione Lazio avrà ricevuto almeno una dose.

La situazione nei comuni

Anagni e Pofi registrano due nuovi casi. Un solo nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Cassino, Collepardo, Ferentino, Frosinone, Patrica, San Giovanni Incarico e Sora.

Il confronto con ieri

Sul fronte dei contagi, anche ieri il bollettino in provincia di Frosinone ha fatto registrare numeri bassi. Solamente 23 i nuovi positivi a fronte di 510 tamponi effettuati con 59 negativizzati e una persona deceduta, un uomo di 61 anni di Pofi. Il record giornaliero di contagiati spetta al capoluogo con 6 nuovi positivi, seguito da Morolo con 4, Sora con 3, Alatri, Collepardo e Isola del Liri con 2, Broccostella, Castro dei Volsci, Ferentino e Ripi con uno.