Una strada capace di collegare la valle dei santi al mare, alle terme di Suio e il Lazio con la Campania.

Dopo circa due mesi di disagi, la Sp 76 Sant'Andrea-Suio sarà riaperta a senso unico alternato. Una boccata d'ossigeno per i tanti fruitori, soprattutto in vista dell'arrivo della bella stagione. A renderla pericolosa le radici che solcavano la strada e i massi che dalla scarpata scendevano minacciosi a valle, ma ora è stata messa in sicurezza grazie all'Astral.

Non che gli interventi siano tutti ultimati ma almeno si potrà continuare a percorrerla senza trovarsi paralizzati negli spostamenti. «Meno male, erano innumerevoli i disagi per le persone, adesso saranno in parte alleviati», commenta il consigliere di maggioranza nonché geometra Giorgio Mignacca.

E ne ha discusso, insieme al sindaco Giuseppe Rivera e al vice sindaco Giovanni Rossi, otto giorni fa con tecnico dell'Astral ricevuto in Comune proprio per confrontarsi sull'interruzione al traffico automobilistico della strada provinciale 76 che collega il paesino i con la frazione di Suio Terme nel comune di Castelforte «Proprio per questo è un'arte ria fondamentale continua perché collega la valle dei santi, oltre al casertano, anche con la zona del mare, con Scauri».

E, infatti, per renderla pienamente percorribile saranno ancora necessari lavori in altri tratti che presentano tratti di pericolosità da risolvere tempestivamente.

Intanto, come promesso nell'ultimo incontro dal tecnico dell'Astral la riapertura ci sarebbe stata entro la fine di maggio. E infatti ultimo giorno di "sofferenza" e da domani sarà riapertura in senso unico alternato.

Nel frattempo inizieranno anche i lavori di asfaltatura, unitamente a lavori di manutenzione delle cunette.