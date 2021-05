Ad Anagni è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 31enne, censito per ripetute violazioni al Codice della Strada, il quale sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito, sottoposto a sequestro.