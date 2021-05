Sarà il dottor Francesco Nota a dirigere per i prossimi tre anni la farmacia comunale. È lui, infatti, il vincitore della selezione pubblica indetta dalla società municipalizzata Ambiente e Salute Srl. Nota, già incaricato ad interim di gestire il servizio, proseguirà dunque per il prossimo triennio. «Sono felicissimo di aver centrato anche questo obiettivo, è stato uno degli anni più complessi della mia vita da un punto di vista professionale e privato ha detto Nota appena appresa la notizia Il primo pensiero che mi viene in mente è che è vero che nella vita ci vuole troppo spesso fortuna, ma è pur vero che la fortuna aiutagli audaci,questo anno di direzione mi ha formato e mi è servito, anche in sede di esame, perché mi ha consentito di fissare aspetti che altrimenti avrei vagamente ricordato dai libri.

Questa mia piccola vittoria personale la dedico in particolar modo a chi mi ha aiutato nella quotidianità della farmacia, le mie collaboratrici, molte di loro hanno fatto più del dovuto e a loro va il mio più sincero ringraziamento. Il secondo pensiero è per i ragazzi, in particolar modo ai sorani, a loro voglio ricordare l'affermazione di Silio Italico: "Non siete dei bamboccioni, fatele brillare le vostre armi"».

«Con successivo procedimento si procederà all'assunzione del direttore della farmacia, dopo le verifiche previste dall'avviso di selezione pubblica spiega l'amministratore unico di Ambiente e Salute Srl, Ennio Mancini Le mie più sentite congratulazioni a Nota, ma anche a Francesca Saccucci, risultata idonea». Congratulazioni pure dal sindaco Roberto De Donatis. «Sono contento che dopo la procedura di evidenza pubblica sia risultato vincitore Francesco Nota, che ha ampiamente dimostrato le sue capacità professionali. Si conferma la bontà della scelta di questa amministrazione sul modello gestionale della farmacia».