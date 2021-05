Travolto dal suo trattore perde la vita, l'incidente questo pomeriggio dopo le 17 nella zona di Santa Cecilia. Sono stati chiamati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto dopo i sanitari sono arrivati anche i carabinieri di Anagni. Dalle prime notizie si tratterebbe di un uomo della zona in pensione.