Lamentele circa il comportamento di alcuni ospiti di un centro di accoglienza. La telefonata ai carabinieri, lo scorso fine settimana, è arrivata da alcuni cittadini.

I militari hanno subito raggiunto la struttura per effettuare un controllo. Stando alle accuse, appena entrati nell'edificio, i militari hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente combusta proveniente da uno dei bagni e raggiunto con celerità l'ambiente, hanno sorpreso un giovane intento a fumare uno spinello. Lo stesso, alla vista degli uomini dell'Arma, ha tentato, invano, di disfarsi dello stupefacente nello scarico del bagno, venendo però prontamente bloccato dai militari.

Il giovane, un ventiquattrenne nigeriano, già censito per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione personale e del relativo posto letto. Rinvenuta, nascosta nella tasca posteriore dei pantaloncini, una bustina di plastica trasparente contenente un unico frammento di hashish del peso complessivo di circa un grammo, sottoposta a sequestro.

Nel proseguimento dell'attività di polizia, è stato trovato in possesso di stupefacente un secondo giovane, un ventiseienne gambiano residente a Isola del Liri, di fatto domiciliato in quel centro, incensurato, trovato in possesso di un involucro di plastica con all'interno, circa un grammo di hashish. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone, quali assuntori di sostanze stupefacenti.