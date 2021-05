Il punto Vaccini, open week AstraZeneca per la festa della Repubblica: come prenotarsi Nel Lazio 3,1 milioni di vaccinazioni. La Ciociaria raggiunge quota 217.847 In Italia sono 32,5 milioni

R. C. 28/05/2021 08:30 letto 3 volte

«Su oltre 12.000 tamponi nel Lazio (-516) e quasi 13.000 antigenici per un totale di oltre 25.000 test, si registrano 361 nuovi casi positivi (+43), i decessi sono 9 (-9), i ricoverati sono 1061 (-45). I guariti 1324, le terapie intensive sono 165 (-12). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,4% i casi a Roma città sono a quota 202. Rt a 0,74 e incidenza a 52,81 su 100.000 abitanti». È il bilancio che traccia l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Il quale ricorda, poi, l'appuntamento con l'open week AstraZeneca festa della Repubblica: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 e domenica 6 giugno.

La prenotazione avverrà sulla app ufirst con ticket virtuale. A ieri sera le dosi di vaccino somministrate nel Lazio erano 3.181.946 di cui 53.531 nelle ultime 24 ore.

Le persone che hanno completato il ciclo delle vaccinazioni sono 1.015.456. La provincia di Frosinone è a 217.847 con una crescita superiore alle 3.500 unità rispetto alla giornata precedente. DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Ciociaria Oggi.



