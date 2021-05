«Su oltre 12.000 tamponi nel Lazio (-516) e quasi 13.000 antigenici per un totale di oltre 25.000 test, si registrano 361 nuovi casi positivi (+43), i decessi sono 9 (-9), i ricoverati sono 1061 (-45). I guariti 1324, le terapie intensive sono 165 (-12). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,4% i casi a Roma città sono a quota 202. Rt a 0,74 e incidenza a 52,81 su 100.000 abitanti». È il bilancio che traccia l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.

Il quale ricorda, poi, l'appuntamento con l'open week AstraZeneca festa della Repubblica: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 e domenica 6 giugno.

La prenotazione avverrà sulla app ufirst con ticket virtuale. A ieri sera le dosi di vaccino somministrate nel Lazio erano 3.181.946 di cui 53.531 nelle ultime 24 ore.

Le persone che hanno completato il ciclo delle vaccinazioni sono 1.015.456. La provincia di Frosinone è a 217.847 con una crescita superiore alle 3.500 unità rispetto alla giornata precedente.

In Italia le somministrazioni totali sono arrivate a 32.582.895. Ciclo completato per 10.513.876. Con il 93,5% delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute il primato spetta alla Lombardia. Subito dietro l'Umbria al 93,4%, le Marche e la Puglia con il 93,3%.

Il Lazio, invece, è all'88,7%. In Italia ieri si sono registrati 4.147 nuovi casi e 171 morti. Il tasso di positività è all'1,7%. Gli attualmente positivi sono 253.193 di cui 244.280 in isolamento domiciliare, 7.707 sono ricoverati nei posti ordinari e 1.206, con 38 nuovi ingressi, sono ricoverati in terapia intensiva. In Lombardia ieri segnalati altri 739, sempre prima tra le regioni.