Il mercato del sesso non conosce crisi. Quello su strada ha registrato uno stop forzato a causa dei provvedimenti stringenti imposti per il contenimento della pandemia, anche se le cronache raccontano di "espedienti" più o meno fantasiosi per ottenere lo stesso "risultato". E, allo stesso tempo, lo sviluppo di un mercato parallelo: tanto virtuale quanto remunerativo e accessibile da ogni luogo e in qualsiasi modalità.

Una sorta di "smart working" del sesso a pagamento, accanto alle modalità telematiche già note. Con l'allentarsi delle restrizioni e il graduale ritorno alla normalità anche la Consortile Fiat è tornata a ripopolarsi. E nella giornata di ieri sono state notate tre "lucciole". Non di notte, ma in pieno giorno.