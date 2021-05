Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Oggi su oltre 12mila tamponi nel lazio (-516) e quasi 13mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 361 nuovi casi positivi (+43), i decessi sono 9 (-9), i ricoverati sono 1061 (-45). I guariti 1324, le terapie intensive sono 165 (-12). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 202. Rt 0,74 e incidenza 52,81/100mila abitanti.

Maturandi; alle 15:00 raggiunta quota 30 mila prenotazioni per vaccino pfizer su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale salutelazio.it le somministrazioni avverranno martedi' 1, mercoledi' 2 e giovedi' 3 giugno.

Grande successo che garantira' ai ragazzi di sostenere esami in sicurezza.

In dono copia della carta costituzionale

Vaccini: Open Week Astrazeneca festa della repubblica: mercoledi' 2, giovedi' 3, venerdi' 4 e sabato 5 e domenica 6 giugno.

La prenotazione avverra' sulla app ufirst con ticket virtuale

Rimodulata rete ospedaliera, si riconvertono in regime ordinario circa 1200 posti letto

Asl roma 1: sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto.

Si registano 4 decessi;

Asl roma 2: sono 119 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto.

Si registano 2 decessi;

Asl roma 3: sono 28 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto; si registra 0 decessi;

Asl roma 4: sono 22 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto; si registrano o decessi;

Asl roma 5: sono 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto.

Si registra 1 decesso;

Asl roma 6: sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 54 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h.

Nella asl di Latina sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Frosinone si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia' noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.

Nella asl di Viterbo si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 0 decessi".