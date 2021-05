"Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto". È il titolo di quello che sarebbe passato alla storia come il "Manifesto di Ventotene" scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il confino trascorso appunto sull'isola di Ventotene.

Venerdì 28 maggio, dalle ore 18, la federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone, insieme ai Giovani Democratici, aderirà alla Conferenza sul Futuro dell'Europa con un'iniziativa che ricorderà il "Manifesto di Ventotene a ottant'anni dalla sua scrittura" e ne sottolineerà la straordinaria attualità in questo momento decisivo per il futuro della democrazia europea. All'evento interverrà il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei oltre a Dora Cardile (Gd Frosinone), Francesco Cecere (segretario Gfe Frosinone), Renato Di Giorgio (responsabile progetto Europa del Comune di Ventotene), Mario Leone (direttore dell'Istituto di studi federalisti Spinelli).

A moderare sarà il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini e l'introduzione sarà curata dalla presidente Stefania Martini.

L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine del Partito democratico federazione di Frosinone e dei Giovani democratici Federazione di Frosinone.

«Vogliamo favorire - spiega con una nota la Federazione del Pd di Frosinone - una grande mobilitazione dal basso in un momento in cui, per la prima volta, al centro di un'importante riforma delle istituzioni europee vi saranno le idee, i contributi e le proposte dei cittadini».

La conferenza sul futuro dell'Europa è una serie di dibattiti e discussioni avviati su iniziativa dei cittadini che consentiranno a chiunque in Europa di condividere le proprie idee e contribuire a plasmare il nostro futuro comune.