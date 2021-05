L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato e la dg Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro hanno fatto tappa all'ospedale Santa Scolastica per una giornata importante. Sono stati inaugurati due macchinari di ultima generazione una tac e una risonanza magnetica. "Presto saranno organizzati altri Open Day di vaccinazione dai 18 anni in su, entro giugno la metà dei cittadini deL Lazio sarà vaccinata. Stiamo iniziando con i ragazzi che dovranno affrontare l'esame di maturità".

Il lavoro è tanto ma la macchina lavora senza sosta. Inaugurato anche il nuovo reparto di Audiologia Infantile, un stile fantastico e colorato a misura di bambino che rappresenta un'eccellenza del territorio e che si candida a essere un punto di riferimento per migliaia di famiglie. Sarà operativo dal primo giugno. Un momento emozionante nel giardino antistante l'ingresso del nosocomio dove è stata inaugurata una targa in memoria di Maria Del Greco, prima operatrice sanitaria del Santa Scolastica morta per Covid.

In sua memoria verranno piantati alberi e nascerà un'oasi verde. Presente la famiglia della donna, tangibile l'emozione e la commozione di amici e colleghi. Presenti i consiglieri regionali Battisti e Buschini, il sindaco Salera e il presidente del consiglio comunale di Cassino Di Rollo.