Movimenti sospetti nella notte tra martedì e mercoledì, poi la mattina il fieno che si trova nell'area del Nocione è stato trovato tagliato. A notarlo residenti e cittadini di passaggio che hanno immediatamente segnalato l'accaduto agli ambientalisti.

Immediato l'intervento di Edoardo Grossi dell'Ansmi sezione di Frosinone, da anni in prima fila per la battaglia dell'area del Nocione.

«Nella notte si è provveduto a tagliare l'erba, e non è solo per fare pulizia, altrimenti avrebbero usato la trincia - spiega Grossi - Sull'area vige un'ordinanza del Comune di Cassino, la n. 233 del 27 luglio 2018, di divieto di coltivazione, pascolo e movimento terra».

«Negli anni scorsi i carabinieri Forestali di Cassino e Pontecorvo sono intervenuti a più riprese e sequestrato balle di fieno e mezzi - aggiunge l'ambientalista - A quanto pare non è servito a far desistere dalla raccolta del fieno.

Abbiamo allertato le autorità e appena ci sarà la raccolta scatteranno le misure. Si ringraziano i concittadini che sono sempre più sentinelle per l'ambiente». Come spiegato da Grossi la scelta di tagliare il fieno in un certo modo, piuttosto che utilizando un altro macchinario per sminuzzare la vegetazione, lascia intendere che potrebbe esserci una seconda operazione di raccolta e confezionamento di balle.

Inoltre, come evidenziato dai residenti, le prime operazioni del taglio sarebbero avvenute di notte, quindi presmibilmente il recupero del fieno potrebbe verificarsi ugualmente con il buio.

Per questo motivo e con la preoccupazione che da sempre accompagna i cittadini riguardo alla situazione dell'area, è stato avvisato Grossi che ha effettivamente preso visione della situazione. massima allerta degli ambientalisti.