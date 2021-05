Aggressione e schiaffi a una maestra, genitori condannati per lesioni. I fatti risalgono a oltre un anno fa in una scuola elementare di Cassino. I genitori sono arrivati nell'istituto pretendendo di parlare con l'insegnante del figlio, secondo la coppia infatti la docente manteneva un atteggiamento poco consono e inadeguato nei confronti del bambino. I genitori con forza hanno cercato un confronto con la docente, i toni si sono alzati e dalle parole si è passati ai fatti con uno schiaffo e una collana strappata dal collo della maestra.

La donna avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni subendo un forte shock. I genitori sono stati denunciati e per loro è stato emesso un divieto di avvicinamento. Ieri il giudice Gioia li ha assolti da uno dei tre capi di imputazione, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. A rappresentare la coppia lo studio Cassone. La coppia è stata condannata per il secondo capo di imputazione ovvero interruzione di pubblico servizio e per il terzo, lesioni personali. Per entrambi revocata la misura cautelare. Il difensore preannuncia ricorso in appello.