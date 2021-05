È stata un'apparizione veloce quella di ieri mattina in Tribunale da parte di Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, i due dipendenti della Asl finiti agli arresti domiciliari perché nelle rispettive vesti di Presidente e Segretario della Commissione d'esame di due concorsi pubblici banditi dall'Azienda sanitaria locale avrebbero divulgato segreti d'ufficio, anticipando ad alcuni candidati il contenuto delle tracce d'esame alla vigilia delle prove.

Convocati nell'ufficio del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario per essere sottoposti all'interrogatorio di garanzia, i due indagati non si sono resi disponibili al confronto e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Assistiti dagli avvocati Leone Zeppieri e Stefano Mancini (Rainone) e Renato Archidiacono (Esposito), i due se la sono sbrigata in pochi minuti.ato da aiutare.