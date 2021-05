Le strade dei due principali indagati dell'inchiesta sui concorsi Asl si dividono da quelle degli altri coinvolti nell'inchiesta, di sicuro vanno in direzione opposta i sei candidati del concorso per funzionario amministrativo che si è tenuto ad ottobre. Al di là della rovente polemica politica che si è sviluppata negli ultimi giorni, dalla data dell'arresto di Claudio Rainone e di Mario Graziano Esposito in particolare, la posizione dei vincitori di quel concorso, come è noto, non è cambiata.

Nessuno ha fatto alcuna dichiarazione specifica, pur essendo note ormai le loro telefonate, da cui si evince che tutti fossero perfettamente consapevoli del valore delle comunicazioni di Rainone. Il quale quando li ha chiamati ha specificato perfettamente quale fosse l'obiettivo comune: quello di concordare le domande del concorso che si sarebbe svolto il giorno seguente.

Ma nel frattempo quegli stessi vincitori si stanno preparando alla difesa dalle contestazioni e alcuni sarebbero orientati a chiedere di essere ascoltati dalla Procura. Per far cosa?