Prosegue la discesa della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.937, contro i 3.224 di ieri ma soprattutto i 5.506 di mercoledì scorso: si conferma un trend in calo di circa il 30%. Sono stati effettuati 260.962 tamponi, 8mila più di ieri, con il tasso di positività in lieve aumento all'1,5% (ieri era 1,2%).I decessi sono 121 (ieri 166), per un totale di 125.622 vittime da inizio epidemia.

Sempre in netto calo i ricoveri: le terapie intensive sono 45 in meno (ieri -59) con 39 ingressi del giorno, il dato più basso da quando viene comunicato in bollettino (ossia dallo scorso dicembre), e sono ora 1.278. Giù anche i ricoveri ordinari, che calano di 439 unita' (ieri -393), e scendono a 8.118.

Stabile il numero dei guariti, 11.930 (ieri 11.348), per un totale di 3.816.176. Per questo prosegue il calo del numero delle persone attualmente positive, 8.116 in meno (ieri -8.294): i malati ancora attivi sono ora 260.029. Di questi, sono in isolamento domiciliare 250.633 pazienti.