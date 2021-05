Una mostra fotografica al Museo Archeologico Carettoni in occasione dei Campionati nazionali di scherma: "Spiriti di Olimpia, la scherma". «In occasione dei Campionati italiani assoluti di scherma che si terranno a Cassino, da ieri e fino al 31 maggio l'ingresso al Museo Archeologico Nazionale e all'area Archeologica di Casinum (fatte salve le gratuità previste) avverrà con biglietto ridotto per tutti i visitatori» annuncia Marco Musmeci, direttore del museo Carettoni. Per l'occasione, inoltre è allestita l'importante esposizione "Spiriti di Olimpia: la Scherma", con 6 immagini di Paritani a corredo dell'Atleta di Cassino. «Un altro importante segnale di un territorio che riparte, grazie al progetto Restart Cassino ed è pronto a mostrare la parte migliore di sé» aggiunge l'assessore alla Cultura Danilo Grossi».

L'assessore sottolinea il grande lavoro del sindaco e dell'assessore Tamburrini, insieme a tutto il Cus Cassino e ad Aldo Terranova: «Un lavoro che ci ha portato a raggiungere questo grande risultato di avere sul nostro territorio delle gare nazionali di così grande valore». «Ed è davvero un bel segnale che tutto il sistema culturale del territorio sia pronto e stia lavorando perché ci sia una accoglienza culturale degna di un campionato nazionale dove verranno scelti gli atleti che rappresenteranno l'Italia alle olimpiadi del Giappone evidenzia Grossi Ancora una volta grazie al direttore Marco Musmeci e a tutto il Museo Archeologico Carettoni per aver accolto il nostro invito».

Sport e cultura in sinergia per offrire il meglio della città, un'occasione da non perdere e da promuovere.