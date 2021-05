Rifiuti ingombranti, arriva l'isola ecologica itinerante. Domani l'atteso appuntamento in programma in via Aldo Moro, nei pressi del bar "Retrò". Il sindaco Piero Sementilli e l'assessore all'Ambiente Enrico De Angelis ricordano la raccolta in programma per il 27 maggio, dalle 8 alle 12, con la giornata dedicata allo smaltimento dei rifiuti ingombranti. I cittadini potranno consegnare i materiali ingombranti, oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I dipendenti della ditta "Sangalli" saranno a disposizione per la raccolta.

Contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti l'Amministrazione Sementilli ha deciso di adottare un'iniziativa concreta facilitando l'eliminazione dei grandi scarti, con la possibilità del deposito presso aree prestabilite del territorio comunale e in giornate programmate. Quindi, chi dovrà liberarsi di grandi elettrodomestici o mobili rotti, ma anche di Pc, monitor, materassi e altro potrà usufruire del servizio in via Aldo Moro allestito per domani. Si tratta di una valida iniziativa, il cui successo è stato già sperimentato nelle precedenti, quando sono stati smaltiti grandi quantitativi di rifiuti di ogni genere e dimensione.

Sicuramente la raccolta itinerante degli ingombranti, che in genere sono quelli abbandonati nei boschi e nelle zone periferiche, contribuisce a ridurre il fenomeno dell'inquinamento e quindi sensibilizza gli utenti, salvaguardando il patrimonio naturale, oltre a contribuire al decoro del territorio. Il sindaco, quindi, lancia un invito ai concittadini affinchè usufruiscano dell'isola ecologica itinerante e contribuiscano fattivamente alla riuscita dell'appuntamento, oltre ovviamente a fruire del comodo servizio.