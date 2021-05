Ufficio postale di Alatri centro, in via Circonvallazione, chiuso per lavori dal 7 giugno al 19 per lavori. A comunicare la notizia ai cittadini utenti la società Poste Italiane. Per cercare di limitare i disagi, vista la quotidiana alta affluenza, sarà aperto presso la sede decentrata di Tecchiena uno sportello operativo.

Proprio per questa situazione la sede dell'ufficio postale di Tecchiena resterà aperto l'intera giornata. Dal giorno del 21 giugno, salvo imprevisti, l'ufficio sarà regolarmente aperto al pubblico nei locali rinnovati e con il consueto orario.

Una decina di giorni di possibili disagi quindi sono in arrivo per gli utenti ma l'obiettivo della società è ripresentare la sede di via Circonvallazione completamente rinnovata.