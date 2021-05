Grave incidente, questa mattina in via Casilina, nel territorio tra Colleferro e Paliano. Sul posto i soccorsi per prestare le prime cure ai feriti. Necessario anche l'intervento di un'eliambulanza. Oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Sarebbero tre i veicoli coinvolti. Uno nello scontro si è ribaltato. La strada è chiusa per consentire i soccorsi e tutte le operazioni necessarie.