Grave incidente stradale a Veroli, in via Brecceto in località sant'Anna. Un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto il personale medico che ha ritenuto necessario far intervenire un'eliambulanza. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. Ancora da accertare la dinamica del sinistro e le condizioni delle persone coinvolte.