Donna scippata lungo il centralissimo viale Alfonso Bartoli a Ferentino. Il fattaccio è di un paio di giorni fa, ma la notizia è trapelata solo ieri. Vittima di scaltri malviventi una settantacinquenne del posto. Un furto con destrezza viene definito, portato a compimento da professionisti del settore.

Il fatto

Stando ai fatti, era circa mezzogiorno; in viale Bartoli, prima di Sant'Agata, la signora è stata avvicinata da una bella ragazza con accento straniero, non di colore.

Questa ha salutato caldamente la passante, addirittura abbracciandola e quasi baciandola, malgrado la pandemia; cercava lavoro.

Ma proprio mentre compiva quel gesto e chiedendo alla signora se potesse aiutarla a trovare un lavoro, con una sorta di "magia", le ha sganciato e sottratto l'orologio d'oro, di valore.

Centrato l'obiettivo la forestiera ha salutato la vittima e mentre si allontanava a piedi, la donna derubata si è accorta della mancanza al polso del suo orologio. Così ha inseguito per un tratto la ladra e da lontano ha notato che si sarebbe incontrata con una seconda donna, forse una complice, prima di fuggire in macchina. Particolari che la vittima avrà esposto nella denuncia sporta alle Forze dell'ordine.

La malcapitata dopo aver lanciato un paio di urli intimando, invano, alla furfante di fermarsi, ha telefonato al 112. Poco dopo una pattuglia dei carabinieri è piombata in viale Bartoli, ma ormai non c'era più traccia della scippatrice.

Proprio in quel tratto di viale Bartoli, su un palo della pubblica illuminazione, c'è una telecamera installata tempo fa dal comune, ma con ogni probabilità non è ancora attiva al pari di altre.

I militari hanno fatto scattare le indagini per fare piena luce sull'accaduto. Si sta accertando anche se in zona ci fossero telecamere private, sarebbero di aiuto alle ricerche. L'episodio fa tornare alla mente lo scippo che si consumò in via XX Settembre. In quel caso un pensionato, costretto a consegnare il portafogli, venne perfino schiaffeggiato dal malvivente che fuggì a piedi per le vie del centro storico.