Resta in panne sull'A1, tra Cassino e Pontecorvo, in territorio di Aquino. Ha solo il tempo di capire che l'unica soluzione è scendere per evitare di essere travolto. Due secondi dopo della sua auto in panne ce ne era solo metà: una Hyundai, non potendo evitare la Panda al centro della strada, la prende in pieno.

Il ragazzo della Panda, un venticinquenne di Cassino, scosso ha guardato l'intera scena senza fiatare. Ferito per fortuna non in modo grave l'altro giovane al volante, trasferito in ospedale.

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino: pericolose le operazioni di messa in sicurezza, visto che la Panda è alimentata a metano.