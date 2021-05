12 nuovi casi in provincia di Frosinone nelle ultime 24h su un totale di 972 tamponi. I negativizzati sono 56. Numeri ai minimi storici in Ciociaria sul fronte della pandemia da Covid-19.

L'altra notizia positiva riguarda i decessi: nessuna vittima nelle ultime 24h, stando a quanto riportato nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone. Cominciano a vedersi in maniera concreta i risultati della campagna vaccinale. E si vede la luce in fondo al tunnel in provincia con le curve ai minimi.

La situazione nei comuni

Ferentino registra 4 nuovi positivi, Frosinone 2. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Alatri, Boville Ernica, Cassino, Isola del Liri, Morolo e Ripi.