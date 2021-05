"Immaginate una biblioteca che sia un luogo di incontro tra varie generazioni, un posto tranquillo dove studiare, leggere, creare e cooperare o anche semplicemente dove stare insieme. Bello, eh? Per far avverare questo bel sogno basta poco, anzi basti tu!".

È in rete da oggi, sul sito "produzionidalbasso.com" con la campagna "Dona un libro a Sora", visibile su http://sostieni.link/28871 la raccolta fondi per sposare l'idea di due ragazzi sorani, Erik Scarsella e Andrea James Greco, che hanno il sogno di realizzare una biblioteca diversa per la città.

«Con l'iniziativa "Dona un libro" si contribuisce al benessere di tutti col minimo sforzo - spiegano i due ragazzi - Con una donazione libera, bastano anche pochi euro, si avranno a disposizione aule studio luminose e calde in inverno e tavolini all'ombra in estate, ma soprattutto una selezione di libri nuovi che accontenteranno i gusti di tutti. Troppo spesso ci si lamenta che le cose non vanno e che una persona sola non può cambiare il mondo, ma un piccolo gesto di tutti noi può cambiare molto.

La biblioteca dovrebbe essere un luogo di cultura centrale della città - osservano Erik Scarsella e Andrea James Greco - ma dopo il suo spostamento in piazza San Francesco è stata trascurata. Vogliamo ridare la centralità a questo posto e per farlo abbiamo chiesto alla cittadinanza da dove partire. I problemi riscontrati sono stati diversi: dalla scarsa l'illuminazione nella zona prestiti, al poco riscaldamento in inverno e alla ridotta possibilità di scelta dei libri».

I due ragazzi spiegano che tra gli obiettivi prefissati c'è quello di donare alla biblioteca 410 nuovi volumi, acquistare nuove lampade direzionabili e più luminose, dotare la zona prestiti di nuove targhette per le sezioni, fornire alla biblioteca condizionatori per le aule studio e acquistare un nuovo mobilio per l'esterno.