Una bella notizia che, quanto meno, porta a un sospiro di sollievo. Il paese della valle dei santi è quello di San Giorgio a Liri che ha raggiunto nelle scorse ore quota zero positivi.

«Sono lieto - dice il sindaco Francesco Lavalle - di dare questa notizia alla mia comunità. Sappiamo bene che questo valore può modificarsi da un momento all'altro e che lo zero appena raggiunto non ci esime dal continuare nel nostro impegno di prevenzione e contrasto al virus. Ma questo piccolo grande risultato ci conferma anche che, con la partecipazione e la responsabilità di tutti, possiamo sperare di uscire dall'emergenza sanitaria in tempi non troppo lunghi. Grazie a tutti e continuiamo così».

In tutta la Valle è stata dura la battaglia contro il covid con alcuni morti e scuole spesso chiuse per sanificazioni o positivi. Piano piano si inizia a respirare aria diversa.