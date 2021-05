Violenze continuate per anni sulle figlie minorenni: un'accusa terribile quella mossa a un pastore della chiesa evangelica, originario del Cassinate ma vissuto per anni a Ponza e poi in Molise. Prima della sua partenza improvvisa per Londra, poi per la Scozia.

Ieri, dopo l'arresto eseguito nei giorni scorsi dalla polizia del Commissariato di Cassino, l'uomo è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia sulla piattaforma Teams.

Il detenuto trasferito a Regina Coeli in isolamento per rispettare la quarantena preventiva legata al suo arrivo dalla Scozia, ha preferito non rispondere alle domande del gip Sodani. Il difensore, l'avvocato Antonio D'Alessandro, all'esito dell'esame del materiale investigativo e del colloquio con l'indagato che avverrà dopo i 14 giorni di quarantena previsti, si riserva di concordare con l'assistito la linea difensiva del caso.

Il castello accusatorio da demolire è davvero molto complesso: secondo quanto emerso dalle indagini partite a seguito della denuncia di una delle vittime diventata intanto maggiorenne, l'uomo avrebbe abusato per anni di entrambe le figlie minorenni. Avrebbe piazzato pure telecamere in bagno per "spiarle".

Quando la ragazza si è staccata dal nucleo familiare e con il supporto di uno psicologo e di un altro pastore della chiesa evangelica ha raccontato tutto, l'uomo è volato a Londra, poi a Edimburgo. Le indagini, coordinate dal pm Siravo e affidate alla squadra Informativa del Commissariato guidato dal vice questore Giovanna Salerno non sono state affatto facili.

E hanno richiesto anche il supporto logistico dell'Interpol. Gli agenti del Commissariato hanno localizzato l'uomo che si è opposto all'estradizione.

Fino a qualche giorno fa, con l'arrivo a Fiumicino e l'arresto. Ora inizia la battaglia legale.