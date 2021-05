La Regione Lazio ha affidato ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio. A dare notizia dell'iniziativa il sindaco Lucio Fiordalisio.

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Patrica in possesso dei seguenti requisiti: frequentanti nell'anno scolastico 2020-2021 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione); o frequentanti i primi tre anni di un percorso IeFP (quarti anni esclusi) appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE in corso di validità (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre martedì 8 giugno all'Ufficio Protocollo del Comune di Patrica, o inviando alla pec: affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it, oppure direttamente all'Ufficio Affari Generali, ed allegando i documenti di identità dei richiedenti e copia del modello ISEE.

In considerazione dell'emergenza Covid 19, qualora si riscontrassero difficoltà per la presentazione delle domande con le modalità precedentemente indicate saranno ritenute valide le domande trasmesse per mail ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.patrica.fr.it

C'è tempo, dunque, fino al prossimo 8 giugno per presentare le domande e chiedere il beneficio per ottenere la borsa di studio.