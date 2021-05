Si avvicina la pubblicazione dell'avviso di gara per l'appalto del secondo lotto dei lavori di restauro a Palazzo Vespignani. Intanto procede regolarmente l'intervento relativo al primo lotto che viene realizzato con il finanziamento ottenuto dalla Regione, grazie al bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura, per un importo pari a 300mila euro. Il secondo lotto, che presto verrà affidato, riguarda invece il finanziamento ottenuto dal Gal per una somma di 200mila euro. In totale 500mila euro attraverso i quali verranno ristrutturati l'ingresso principale, tutto il primo piano e il percorso che vi accede, oltre all'allestimento del nuovo museo.

È in programma anche un terzo lotto di lavori, che prevede il rifacimento della facciata, progetto già finanziato dalla Regione Lazio. In totale, circa un milione di euro sarà investito sull'edificio storico sito nel cuore della città, somme che finalmente assicureranno la ristrutturazione del palazzo e la ridestinazione dello stesso al Maf "Amedeo Maiuri", dove saranno esposti i reperti archeologici dell'antica colonia romana di Fregellae riportati alla luce nelle varie campagne di scavo e parzialmente esposti al pianterreno del Comune per carenza di spazi. Importante il recupero funzionale dell'edificio, oltre alla restituzione alla comunità locale di una pretigiosa dimora gentilizia.

Soddisfatto, il vicesindaco Vincenzo Cacciarella commenta: «È una grande emozione vedere ripartire il cantiere di Palazzo Vespignani. Abbiamo dovuto prima risolvere i disastri che ci hanno lasciato in eredità, restituendo i soldi alla Regione e pagando debiti causati da procedure non autorizzate in passato. Poi ci siamo rimboccati le maniche andando a cercare ogni canale di finanziamento. E ne abbiamo ottenuti ben tre finora, per un totale di quasi un milione di euro. Voglio ringraziare i tecnici, gli operai e quanti stanno lavorando con passione per riportare all'antico splendore uno dei tesori del nostro paese. Soltanto riscoprendo e valorizzando la nostra storia - conclude il vicesindaco - sapremo costruire un futuro migliore, dove la cultura potrà essere un motore importante per il rilancio socio-economico».