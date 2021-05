Mezzi al lavoro dopo l'incidente stradale sulla SS 690. La vittima è un uomo. Si registrano forti rallentamenti.

Di poco fa la prima ricostruzione dei fatti da parte dei vigili del fuoco abruzzesi in una nota. "Un violento schianto è avvenuto questa mattina intorno alle ore 6 al km 18,700 della SS 690 del Liri, tra le uscite di Civitella Roveto e Morino, che ha visto coinvolte un'autovettura che procedeva in direzione Sora e un autoarticolato proveniente nel senso contrario. Per cause ancora imprecisate l'autovettura ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente l'autoarticolato che ha preso fuoco. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano che hanno spento dapprima l'incendio e poi estratto dall'abitacolo dell'auto, il corpo senza vita del conducente. La superstrada è al momento ancora chiusa per consentire la rimozione e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Il traffico è stato deviato sulla parallela Strada del Liri".