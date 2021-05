Le piccole e medie aziende ciociare contano di tornare ai livelli pre-Covid tra sei mesi e un anno nel 60% circa dei casi. Più pessimista un altro 17% che spera di impiegarci due anni, mentre poco meno del 3% non pensa di raggiungere più lo stato in cui si trovava prima della pandemia. L'altra faccia della medaglia è rappresentato da un 20% di imprese che già adesso è ai livelli di 15 mesi fa. È quanto emerge da uno studio, il secondo, condotto dalla Federlazio, dal titolo evocativo "Le conseguenze del Covid-19 sulle piccole e medie imprese della provincia di Frosinone".

A sei mesi dal precedente rapporto, l'associazione delle piccole e medie imprese del Lazio avverte la necessità di fare il punto tra i propri associati per sondare il polso della situazione economica che vivono in questo momento e prevedono di affrontare gli imprenditori ciociari. E la situazione è leggermente migliorata: le aziende prevedono tempi migliori di quelli trascorsi e si respira una ventata di ottimismo in più rispetto al precedete sondaggio.