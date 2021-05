I due dipendenti della Asl di Latina indagati per i concorsi truccati sono stati sospesi dal servizio.

Due determine a firma del direttore della Uoc personale Giovanni Bernardi certificano la scelta dell'azienda in seguito alle indagini che hanno coinvolto Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito. La Asl ha dunque applicato quanto previsto dal contratto nazionale in situazioni di questo tipo.

I due dipendenti risultano infatti indagati e nell'atto viene citata appunto l'inchiesta della Procura di Latina sui concorsi. I due dipendenti avranno uno stipendio decurtato del 50%. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori provvedimenti da parte dell'azienda sanitaria relativamente agli altri dipendenti assunti col concorso incriminato, o almeno questo, nei giorni scorsi, è parso l'intento del direttore generale Silvia Cavalli. E' probabile che in queste ore l'ufficio legale dell'azienda sanitaria stia valutando la situazione.