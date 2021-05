Locali devastati, porte d'ingresso danneggiate. Derubati di tutto. Bilance di precisione utilizzate per le donazioni di sangue delle varie raccolte svolte dell'as sociazione in tutto il territorio, computer, quadri di onorificenza e altri strumenti utilizzati dalle dipendenti e volontarie che giornalmente frequentano la struttura. Quello che non sono riusciti a prendere nella notte tra il 20 e il 21 maggio, lo hanno "recuperato" lo scorso week-end. Raid a distanza di tre giorni nella sede provinciale dell'Avis.

Non è semplice quantificare il bottino, ma si aggirerebbe attorno ai 20.000 euro, in quanto le bilance, utilizzate dalle varie sedi Avis per le raccolte, hanno un costo rilevante, come anche i pc. Ora sarà difficileripartire. Lo sconcerto del presidente Fausto Di Tommaso. «In pochi giorni siamo stati derubati di tutto.

Hanno distrutto tutta la sede. Fare associazionismo e volontariato in questo modo non è possibile».

Quanto accaduto nella sede dell'Avis Provinciale di Frosinone, al terzo piano della struttura dell'Asl di Frosinone dell'ex ospedale Umberto I, in viale Mazzini, è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire ai responsabili.