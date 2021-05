I cittadini non saranno lasciati soli e l'azienda speciale multiservizi di Pontecorvo sarà accanto a tutti i nuovi utenti che dovranno misurarsi con la raccolta differenziata. Il servizio, come annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale e dalla municipalizzata, e ai nastri di partenza. Dopo il termine di tutto l'iter sulle procedure d'appalto stanno peressere installatesulterritorio cittadino le ecoisole che permetteranno di avviare il servizio con una copertura totale dell'intero comune.

Complessivamente saranno coinvolte ben 5.500 utenze, circa 2.000 che si trovano nelle zone di campagna e quasi 3.000 nelle zone del perimetro urbano. Le altre, invece, sono quelle che già usano la differenziata nella fase sperimentale. Proprio per questo a breve verranno installate un settanta nuove ecoisole cui se ne aggiungeranno altre dieci dove verrà decisa la destinazione. Con l'avvio del servizio tecnologico la preoccupazione più grande è se tutti i cittadini riusciranno ad adeguarsi a un servizio che prevede il conferimento nelle ecoisole che sono digitali e all'avanguardia.

Timore su cui risponde il presidente della municipalizzata che si occupa della gestione del servizio per conto del Comune di Pontecorvo. Proprio lui ha garantito il massimo supporto da parte dell'Asm.

«Formare e informare gli utenti è la nostra prima preoccupazione ha spiegato il presidente dell'azienda speciale multiservizi di Pontecorvo Gino Trotto Come dissi già all'incontro di presentazione del nuovo servizio i pontecorvesi saranno informati, in tempo utile, su tutte le novità del nuovo sistema. Nessuno verrà lasciato solo. Nei punti in cui posizioneremo le nuove isole ci saranno i nostri operatori, pronti ad accogliere chi deve conferire i rifiuti e ad assistere chi dovesse incontrare difficoltà nella procedura. Procedura che di per sé è semplice. Tuttavia, gli operatori saranno sul posto per assistere chi avesse bisogno di aiuto. I primi conferimenti potrebbero presentare criticità destinate a dissolversi quando tutti avranno acquisito confidenza e familiarità con la nuova procedura».